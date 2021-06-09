В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток, но пообещали не вводить локдаун

Московские власти с 9 июня усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах и выполнением требований санитарных норм на предприятиях и в организациях. Об этом сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Решение принято в связи с ухудшением эпидостановки по коронавирусу.

Как отметил чиновник, в Москве растет количество заболевших Covid-19. В связи с этим, по его словам, в столице усиливается контроль «за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торгово-развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан».

Данчиков напомнил, что штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила, добавил он. По словам чиновника, постоянные рейды будут проводить сотрудники столичного правительства совместно с полицейскими и Роспотребнадзором. «Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям», – цитирует Данчикова ТАСС.

Начальник Главконтроля подчеркнул, что соблюдение всех установленных норм и правил позволит избежать роста заболевших и не вводить дополнительные ограничения.

Мэр Москвы Сергея Собянин, в свою очередь, заявил, что эпидситуация в столице остается сложной. «Мы видим день ото дня новый всплеск заболеваний ковидом, задействованы 10 тыс. коек для больных», – сказал градоначальник. В ближайшие дни в Москве будут открыты еще несколько больницы для коронавирусных больных, добавил он, заверив, что «никаких локдаунов» из-за сложной ситуации с Covid-19 вводить не планируется. Собянин отметил, что на текущем этапе можно справиться с ростом заболеваемости без этой меры. Мэр призвал заведения общепита и предприятия торговли соблюдать санитарные нормы и привиться от ковида тех, кто это еще не сделал.

Как сообщал «Новый День», за минувший день в Москве выявлено 4124 случая коронавирусной инфекции – это максимум с 16 января, когда было зарегистрировано 4674 новых заболевших.

Всего в столице подтверждено 1 209 214 случаев Covid-19. От инфекции скончались 20 648 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.21

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