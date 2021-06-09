Генпрокурора призвали проверить дома тиктокеров

Так называемые TikTok-дома в России могут стать объектом проверки Генеральной прокуратуры. Об этом ведомство попросила Общественная палата Ленинградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо.

Первый зампред палаты Владимир Петров обратил внимание генпрокурора Игоря Краснова, что в TikTok-домах живут дети и подростки, вынужденные постоянно делать контент для приложения. Он усомнился, что юные блогеры получают нужное образование и развиваются, в то время как организаторы подобных домов ориентированы только на прибыль.

«Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов – у них не остается времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», – заявил Петров в обращении.

Он попросил проверить, соблюдаются ли нормы проживания несовершеннолетних и других жильцов TikTok-домов.

«Прошу провести общероссийскую проверку всех TikTok-домов на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров», – призвал общественник.

TikTok-дома начали открываться в России в начале 2020 года. Самыми популярными стали Dream Team House, XO Team, Hype House Rus. Инвесторами подобных домов могут быть блогерские агентства или продюсерские центры.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

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