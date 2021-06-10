В Амурской области отменили общегородские школьные выпускные из-за Covid-19

Власти Амурской области отменили традиционные общегородские школьные выпускные вечера из-за роста заболеваемости Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Выпускные пройдут только на школьном уровне.

В Приамурье с прошлой недели регистрируется прирост новых случаев коронавирусной инфекции. Ковид все чаще выявляют у детей и молодежи. Всего в регионе коронавирусом заразился 22 931 человек, из них 295 скончались.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, проведение массовых мероприятий, предполагающих пересечение больших потоков людей из разных коллективов и групп, амурским управлением Роспотребнадзора запрещено. Таким образом, проведение традиционных общегородских торжеств, посвященных прощанию выпускников со школой, не представляется возможным», – говорится в сообщении ведомства.

Выпускные в школах региона начнут проводить с 26 июня. В этом году из 11 классов выпускаются более 4 тыс. учащихся.

Накануне власти Бурятии отменили выпускные вечера в школах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, на всей территории республики прекратили работу детские палаточные лагеря. А в районах и отдельных населенных пунктах со сложной эпидобстановкой приостановили прием детей школьные лагеря.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 10.06.21

Встать в дружину Невского и разрубить тевтонца пополам. В Екатеринбурге открылась иммерсивная выставка (ФОТО). / Преображенский парк в Академическом победил в голосовании за благоустройство. / Хабаровский УФСИН отправит первых осужденных на строительство БАМа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»