Семьи с детьми получат скидку на железнодорожные билеты

Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам – соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На эту программу выделено более 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

Скидка будет действовать на покупку билетов в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Купить льготные билеты смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

«Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», – отмечается в сообщении.

При этом билет со скидкой можно будет приобрести в любом направлении, а разницу в ценах перевозчикам скомпенсирует государство. Новая программа будет действовать как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.06.21

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