Россиянам дали советы по правильному выбору клубники

В России наступает сезон созревания клубники. На прилавках появляются не только импортные, но и отечественные ягоды. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному выбору клубники.

Клубнику в России больше всего выращивают на Кубани и в Крыму, а из-за границы везут из Израиля, Египта, Турции и Азербайджана. Покупать ягоды без риска для здоровья можно только в магазинах, на рынках и ярмарках, где обеспечен необходимый контроль за качеством и безопасностью продукции, наличием всех необходимых товарно-сопроводительных документов.

Чтобы выбрать вкусные ягоды, в первую очередь нужно обратить внимание на их внешний вид. Хорошая спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Темные ягоды, скорее всего, уже начали портиться. Если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела и будет кислить.

Листики на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику недавно (как правило, не позже, чем день назад) сорвали с грядки. Пожухлые хвостики – знак того, что «викторию» собрали давно, и она несвежая. Клубника без листиков, скорее всего, говорит о том, что вам так же пытаются продать несвежий товар», – советуют специалисты.

Семечки на ягоде не должны быть выпуклыми, это свидетельствует о том, что она не дозрела. Если они находятся на некотором углублении, то ягода максимально спелая.

Мыть клубнику лучше непосредственно перед употреблением, мытая ягода меньше хранится. При этом замачивать ее на длительное время в воде не нужно, в этом случае клубника теряет вкус и аромат, быстрее портится.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.06.21

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