Российский регион выставил на въездах посты ДПС для проверки справок о вакцинации

На въездах в Ивановской области выставили наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении для круглосуточной проверки справок о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает региональный полицейский главк на своей официальной странице во «ВКонтакте». Контроль усилен из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

«Причина такого решения оперштаба – ухудшение эпидситуации в столице», – говорится в сообщении.

Иногородних, въезжающих в область, обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Не соблюдать самоизоляцию могут только те, кто прошел полный курс вакцинации от Covid-19, а также те, у кого есть справка об отрицательном тесте, который сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в регион либо есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.

Эти же правила касаются приема и размещения граждан в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. Об этом сообщается на странице правительства Ивановской области в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Новый День», за минувший день в России выявили 14 723 заболевших коронавирусом – это максимум с середины февраля. В Москве зарегистрировано 7704 новых случая заражения – заболеваемость вернулась к декабрьским показателям. В столице указом мэра введены нерабочие дни с 15 по 19 июня. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

Иваново, Наталья Петрова

Иваново. Другие новости 13.06.21

На станции «Аппаратная» уже горят дома. МЧС задействует пожарный поезд (ФОТО). / Москвичей заманивают на вакцинацию розыгрышем автомобилей. / Крупнейшие вузы России перевели на удаленку сессии и аттестации из-за коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»