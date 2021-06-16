Госдума запретила коллекторам общаться с родными и знакомыми должников

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий коллекторам общаться с родственниками и знакомыми должников без их письменного согласия. По мнению депутатов, это позволит защитить граждан от любого давления и действий недобросовестных коллекторов.

«Вводится абсолютный запрет на взаимодействие с третьими лицами. Только общение с должником. В закон фактически вводится презумпция несогласия. Мы исходим из того, что никто из граждан РФ не готов взаимодействовать с коллекторами. Взаимодействовать с коллекторами можно будет только на основании письменного согласия», – подчеркнула один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (цитата по dumatv.ru).

Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, другими родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника, но без получения предварительного согласия этих лиц. При этом право отозвать ранее полученное у должника согласие есть исключительно у самого должника, что грубо нарушает права и законные интересы граждан, которые оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами.

Новый закон предусматривает, что любое общение с членами семьи должника, родственниками, соседями или другими физическими лицами по возврату просроченной задолженности может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия этих лиц. Также близкие и знакомые должника в любое время могут отозвать ранее данное согласие.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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