Доступ к порно в России предложили организовать через госуслуги

В России хотят ужесточить доступ к порнографии в интернете. Контент для взрослых предлагается разделить на категории и разрешить просмотр только для совершеннолетних. Подтверждать возраст нужно будет через портал госуслуг.

Новые идеи о регулировании распространения порнографии в интернете озвучил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), пишет «Коммерсант». Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». К последней предлагается отнести все, что касается детей и «явно оскорбительную» порнографию, такую как изнасилования.

«Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Доступ к такому контенту предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан. При этом среди вариантов проверки возраста авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.06.21

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