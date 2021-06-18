Жителей Центральной России предупредили о приходе 37-градусной жары

Гидрометцентр России выпустил предупреждение об аномально жаркой погоде в Центральном федеральном округе.

Согласно прогнозу метеорологов, 20-25 июня средняя суточная температура в регионах ЦФО будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. «Дневная температура будет достигать 31-34 градусов, в юго-восточной части местами 37 градусов», – говорится в сообщении.

В шести областях – Тамбовской, Липецкой, Курской, Орловской, Воронежской и Белгородской – местами ожидается до 35-37 градусов жары.

Добавим, столичное управление МЧС распространило предупреждение о сильной жаре в Москве в субботу, 19 июня. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в городе Москве ожидается сильная жара 30-31 градус», – сообщает ведомство.

Спасатели советуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.21

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