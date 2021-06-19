Большая часть антипрививочников считает, что Covid-19 был создан искусственно

Больше половины опрошенных россиян (57%) считают, что коронавирус Covid-19 имеет искусственное происхождение. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. При этом среди антипрививочников такого мнения придерживаются 70% респондентов.

Согласно результатам исследования, только 14% участников опроса убеждены, что вирус появился естественным путем. Те, кто разделяют эту позицию, отмечают в комментариях, что миграция вирусов от животных к человеку – это давно известный путь появления новых инфекций. Их оппоненты высказывают конспирологические версии происхождения нового коронавируса, называя его новым бактериологическим оружием за которым стоят Китай или США. 29% опрошенных затруднились высказать свое мнение о происхождении Covid-19.

Версии о естественном происхождении коронавируса нового типа чаще других придерживается молодежь до 34 лет (24%), а также респонденты, которые одобрительно относятся к обязательным профилактическим прививкам, входящим в национальный календарь вакцинации (20%).

Сторонников версии искусственного происхождения коронавируса больше всего среди граждан, выступающих категорически против всех обязательных прививок (70%), и среди респондентов старше 45 лет (63%).

Опрос проводился 12-15 июня в 388 населенных пунктах по всей России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.21

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