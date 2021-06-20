Ушел из жизни известный тележурналист и глава ОТР Анатолий Лысенко

Известный тележурналист, продюсер, гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.

По информации телеграм-канала Baza, у Лысенко была коронавирусная инфекция. Эти данные пока не подтверждены.

Анатолий Лысенко – один из основателей современного российского телевидения. При его участии были созданы такие программы, как «КВН», «Что? Где? Когда?», «Взгляд», сообщается на сайте ОТР. С 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд».

В начале 90-х Лысенко возглавлял ВГТРК. Он принимал участие в создании телеканала «ТВ Центр». В последние годы Лысенко руководил телеканалом ОТР.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.06.21

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