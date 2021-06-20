В Белгородской области один район объявлен свободным от коронавируса

В Белгородской области один из районов – Краснояружский – объявлен свободным от коронавируса, говорится в сообщении регионального правительства. Там полностью вакцинированы 56% взрослого населения.

Отмечается, что за последние почти три недели – с 1 по 19 июня – в Краснояружском районе не выявлено ни одного случая Covid-19, передает ТАСС.

Согласно данным сайта Gogov.ru на 20 июня, в Белгородской области оба компонента вакцины получили 285 тыс. 521 человек (25,8% от населения). Регион занимает второе место по темпам вакцинации взрослого населения от коронавируса. Лидером является Чукотка, где привиты 11 тыс. 179 человек (28,2% от населения).

Тем временем еще один российский регион – Ненецкий автономный округ – ввел обязательную вакцинацию от Covid-19 не менее 60% нескольких категорий граждан из-за осложнения ситуации с заболеваемостью. По данным регионального правительства, привиться обязали людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, правоохранительных органов, торговли, сферы услуг, государственных и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет. Ранее об обязательной вакцинации отдельных категорий работников объявили Москва, Подмосковье, Кузбасс, Сахалинская, Тульская, Тверская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, где под принудительную иммунизацию попали чиновники.

Белгород, Наталья Петрова

Белгород. Другие новости 20.06.21

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