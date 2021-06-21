В Европейскую часть России придет затяжная жара

В Гидрометцентре предупредили о затяжной жаре в Европейской части России. В свою очередь Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день, если температура воздуха долго держится выше определенных значений.

«Значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, большую часть наступившей недели будут находиться под преобладающим влияние мощного субтропического гребня. Это значит, что температурный фон будет существенно превышать климатическую норму, на 8-9 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра.

Прогрев воздуха будет интенсивным. Несмотря на появившуюся облачность, солнца будет много, а прогностические значения УФ-индекса останутся высокими. «Следует помнить о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов. Прежде всего старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня», – предупредили синоптики.

В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса. «При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При температуре 32,5 градуса и выше работать на открытом воздухе можно не дольше 20 минут, затем нужно отдыхать в течение десяти минут в охлаждаемом помещении. В общей сложности находиться на улице в такой зной можно не более четырех-пяти часов, также необходимо надевать специальную одежду, без которой продолжительность работы сокращается до полутора-двух часов.

Нужно помнить о профилактике обезвоживания организма, для этого рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим – вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, уточнили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.21

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