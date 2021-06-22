ВС РФ признал переписку в мессенджерах досудебным урегулированием спора

Переписка в соцсетях и мессенджерах может расцениваться как попытка урегулировать спор до обращения в суд. Верховный суд РФ признал допустимым такой способ общения сторон перед подачей иска.

Главное условие: общение в мессенджерах или соцсетях должно быть обычной практикой переговоров для истца и ответчика. Или они обязаны указать этот способ решения споров в договоре. Те же правила действуют для переписки по электронной почте.

«Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами», – цитирует постановление суда РАПСИ.

В качестве доказательства досудебного урегулирования стороны могут предоставить заверенные скриншоты. На каждом должен быть указан адрес интернет-страницы и время получения сообщения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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