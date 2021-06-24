Оперштаб Москвы: высокий уровень антител не освобождает от вакцинации от Covid-19

В оперштабе Москвы разъяснили, нужно ли прививаться от коронавируса при высоком уровне антител к инфекции.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», – заявили в оперативном штабе. Кроме того, там подчеркнули, что в настоящее время нет как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунной защиты, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам коронавируса.

Таким образом, наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не освобождает от вакцинации, заключили в оперштабе.

В оперштабе также отметили, что не рекомендуют жителям Москвы проходить тест на антитела перед вакцинацией от Covid-19 – это не является обязательным. В ведомстве добавили, что перед прививкой медработник проводит стандартный осмотр пациента, специального обследования не требуется.

Помимо этого, в оперштабе напомнили, кому положен медотвод от вакцинации. «Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», – говорится в сообщении. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее шести месяцев назад коронавирусная инфекция, указали в оперштабе.

В сообщении также отмечается, что тем, кто прошел вакцинацию или имеет справку о наличии антител, все равно нужно работать в маске и перчатках. Это связано с риском повторного заражения.

Напомним, 16 июня главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса работающих в сфере услуг. Причиной стала неблагоприятная ситуация с ростом заболеваемости, следует из подписанного ею постановления. Под обязательную вакцинацию попали работники сферы торговли, общепита, транспорта, салонов красоты и физкультурно-оздоровительных комплексов, досуговых и развлекательных центров, а также системы образования, здравоохранения, соцобслуживания и ряда других. В течение месяца должно быть привито от коронавируса первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников таких предприятий, а до 15 августа – вторым.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.06.21

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