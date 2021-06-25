Телефонные мошенники все чаще выдают себя за правоохранителей

Исследование показало, что телефонные мошенники все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию, специализирующуюся на борьбе с утечками данных DeviceLock.

«Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование» (с 40% до почти 80%)", – сообщают эксперты по кибербезопасности.

Наибольшему числу атак подвергаются клиенты банков, подавшие заявку на открытие счета или получение другого финансового продукта. Это говорит о том, что данные, используемые мошенниками, утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.

При этом кредитные организации стали уделять больше внимания информационной безопасности своих подразделений. Со снижением объема утечек выросла стоимость баз данных клиентов на черном рынке. «Но это, в свою очередь, привело к росту утечек из подразделений, работающих с похожими данными, но не включенными в основной периметр безопасности. Особенно эта проблема касается компаний-аутсорсеров процесса привлечения клиентов», – пояснили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.06.21

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