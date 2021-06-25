Утверждены правила вручения штрафов ГИБДД через портал госуслуг

Правительство РФ утвердило правила получения и обжалования штрафов через единый портал госуслуг. Нововведения коснутся постановлений, вынесенных по данным с дорожных камер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление о штрафе будут отправлять в личный кабинет на сайте госуслуг. Если автовладелец отказался получать копии обычной почтой, то штраф будет считаться врученным на следующий день после появления документа на портале.

Или в течение недели, с момента входа на портал по любой причине – для тех, кто не отказался работать с обычной почтой. Если гражданин не появился на госуслугах за это время, ему пришлют бумажную копию.

На обжалование штрафа дается 10 дней с момента получения постановления. Эксперты отметили, что россияне могут не заметить копию постановления, если зашли на портал по другой причине, например, получить QR-код для посещения столичного кафе.

Правила вступают в силу с 1 сентября. В тот же срок, что и поправки в КоАП РФ, которые позволяют обжаловать штрафы через портал госуслуг с помощью электронной подписи.

Москва, Наталья Рязанова

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