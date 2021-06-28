Синоптики предупредили о мощном потопе в Москве

Метеорологи предупредили жителей Москвы о сильных дождях и граде, которые обрушатся на столицу в понедельник, 28 июня. По прогнозу синоптиков, выпадет 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Facebook. В столичном управлении МЧС выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

По словам Тишковца, сегодня столичный регион попадет в центральную часть волнового и очень активного циклонического вихря, из-за чего в небе вырастут мощные грозовые облака. «Поэтому ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут интенсивные ливни, грозы, в период с 15:00 до 21:00 местами сильные дожди с общим количеством осадков до 50 мм, что составляет почти 70% от всего месячного объема», – рассказал метеоролог.

При этом, предупредил он, «возможны потопы», а местами ожидается град диаметром до 3-6 см.

При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров в Москве покажут 28-30 градусов, в Подмосковье – 27-32 градуса.

В столичном комплексе городского хозяйства призвали москвичей не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

Москва, Наталья Петрова

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