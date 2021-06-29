Полиция пришла к журналистам «Проекта»: у главреда издания идет обыск

К журналистам интернет-издания «Проект» – главному редактору Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и корреспонденту Марии Жолобовой – пришли сотрудники полиции. Об этом пишет телеграм-канал «Проекта».

«Сотрудники полиции сегодня рано утром пришли в квартиру к корреспонденту «Проекта» Марии Жолобовой. Они требуют пустить их внутрь», – говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители пришли и к главреду издания Роману Баданину. У него сейчас проходит обыск.

Позже полицейские задержали заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина возле дома Жолобовой. В квартире родителей Рубина проводится обыск, туда же привезли самого журналиста.

С чем связаны оперативные действия, не уточняется. В сообщении «Проекта» говорится, что сегодня должно выйти анонсированное накануне расследование Жолобовой о недвижимости семьи главы МВД Владимира Колокольцева.

Москва, Наталья Петрова

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