«У нас есть идеи»: власти Москвы задумались о введении QR-кодов в транспорте и магазинах

Систему QR-кодов в Москве могут распространить и на другие сферы помимо общепита. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Первого канала».

«Давайте вот так уж прямо – общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», – сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы «Время покажет», отвечая на вопрос, ждать ли распространения QR-кодов на общественный транспорт, на походы в магазины. При этом чиновник не назвал сроков введения новых ограничительных мер.

Ранее сегодня источники РБК в мэрии Москвы сообщили, что QR-коды могут быть введены в театрах и в кинотеатрах, а «через пару месяцев может дойти и до транспорта». Впрочем, по словам собеседников издания, эти идеи пока находятся на стадии обсуждения.

Как сообщал «Новый День», в Москве с 28 июня введен ряд дополнительных ограничений на работу предприятий общественного питания. Посещать кафе и рестораны разрешено исключительно тем, кто прошел вакцинацию от Covid-19, переболел коронавирусом либо имеет отрицательный ПЦР-тест. Это должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода. Между тем летние веранды до 11 июля смогут принимать гостей без цифрового кода.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

В дни голосования школьников не обязательно переведут на дистант. / Гинцбург признал снижение эффективности вакцин против дельта-штамма Covid-19. / Украинский транзит газа доживает последние месяцы – киевский эксперт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»