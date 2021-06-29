Онлайн-обучение для непривитых: вузы планируют начать учебный год в гибридном формате

Большинство вузов в России планируют начать учебный год в смешанном формате. Об этом заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, сославшись на результаты опроса, проведенного союзом.

«Университеты ориентированы начать учебный год в смешанном формате, с применением дистанционных образовательных технологий», – сказал он на заседании союза ректоров (цитата по ТАСС).

Садовничий отметил, что у вузов, согласно действующему законодательству, есть законные основания не допускать в аудитории студентов без сертификатов о вакцинации от коронавируса, справки о наличии антител или справки о медотводе от прививки. По его словам, для этих студентов вузы должны организовать удаленное обучение.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что никаких решений о недопуске студентов без прививки от ковида к очным занятиям пока не принято, отметив, что на этот счет есть только лишь сформулированное предложение, которое предстоит обсудить.

До этого Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ростом заболеваемости Covid-19 начать учебный год в смешанном формате, пускать на очные занятия только привитых студентов либо имеющих справки о наличии антител или о противопоказаниях к вакцинации. Для остальных необходимо организовать онлайн-занятия, следует из рекомендаций.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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