В ВОЗ высказались о QR-кодах для ресторанов в Москве: «Одна мера не решает ситуацию»

Одного лишь введения обязательных QR-кодов для посещения заведений общественного питания недостаточно, чтобы остановить пандемию, – необходим комплекс мер и инструментов, которые предотвращают передачу коронавируса. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве цифровых пропусков для входа в кафе и рестораны.

Вуйнович напомнила о неоднократных заявлениях гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге о том, что одна мера не решает ситуацию, а нужен «комплекс мер в совокупности, чтобы сгладиться кривую или остановить пандемию», передает РИА «Новости».

По словам представителя ВОЗ, текущая ситуация с ковидом в мире и в России делает еще более актуальной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи заболевания. Это индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с вакцинацией, пояснила Вуйнович.

Напомним, в Москве с 28 июня действует запрет на свободное посещение заведений общепита. Кафе и рестораны теперь могут посещать люди, получившие специальный QR-код. Его выдают только официально переболевшим Covid-19 в течение последних шести месяцев или привитым, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Москва, Наталья Петрова

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