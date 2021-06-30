Глава Кузбасса одобрил празднование 300-летия региона на фоне роста заболеваемости Covid-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о праздновании 300-летия региона на фоне запрета массовых мероприятий. Программа праздника распланирована с 6 по 10 июля, следует из документа на сайте областного правительства.

В течение четырех дней мероприятия будут организованы в муниципалитетах, а 10 июля в областном центре состоится фестиваль национальных культур, концерт с участием звезд эстрады и праздничный салют.

Согласно распоряжению, антиковидные меры будут применяться к участникам мероприятий только в части не противоречащей программе праздника.

По данным регионального штаба по охране здоровья населения, суточная заболеваемость на 30 июня по области составила 165 случаев коронавируса. Накануне новых больных было 159 человек.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина запретить все массовые мероприятия на территории страны. По ее словам, даже в регионах со сложной эпидобстановкой власти не запрещают граждан массово собираться без соблюдения социальной дистанции. Попова назвала такую ситуацию недопустимой.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 30.06.21

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