Путин раскрыл, какой вакциной привился против коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что привился против коронавируса вакциной «Спутник V».

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все же верховный главнокомандующий», – рассказал глава государства, отметив, что не советовался с медиками при выборе вакцины.

Путин также рассказал о своем самочувствии после вакцинации. По его словам, после первого укола он ничего не чувствовал, но «через четыре часа в месте укола появилась небольшая чувствительность». После второй прививки ночью поднялась температура до 37,2, добавил президент, отметив, что утром температура уже была 36,6.

Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей также привилась «Спутником V». После вакцинации у нее поднялась температура до 37,5, но продержалась один день.

Путин отметил, что в среднем после вакцинации ковидом заболевают около 10% людей, однако болезнь у них протекает легко и без последствий. Если болеет непривитый человек, «то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми», – сказал он.

Президент при этом рекомендовал россиянам при принятии решения о вакцинации прислушиваться «не к людям, которые мало чего понимают и пользуются слухами, а к специалистам».

Напомним, что Путин привился от коронавируса весной этого года, но предпочел не говорить, какой препарат получил. Сегодня президент сообщил, что его тогда попросили не раскрывать, какой вакциной он привился, чтобы избежать конкуренции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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