Путин рассказал о формате обучения школьников с 1 сентября

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, как школьники будут учиться с 1 сентября. По его словам, сейчас нет полноценного ответа на этот вопрос, поскольку «мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране».

«Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу. Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме», – сказал глава государства.

Что касается старших классов, решение будет приниматься исходя из эпидситуации в конкретный момент, отметил Путин.

Путин выразил надежду, что коллективный иммунитет позволит учебным заведениям и предприятиям вернуться к обычному режиму.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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