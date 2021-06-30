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Среда, 30 июня 2021, 15:08 мск

Новости Общество

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Правительство РФ выделило 150 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ

Фото: пресс-служба Кремля

Руководство страны выделило 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты. 150 млрд пойдут на решение вопросов ЖКХ напрямую из Фонда национального благосостояния.

Россияне пожаловались на плохое состояние воды на прямую линию с президентом РФ. Пенсионерке из Ленинградской области приходится покупать питьевую воду, а жители Пскова очень часто чистят водопроводную систему из-за осадка в воде при нагревании. Власти Пскова отстранились от решения проблемы, поэтому мужчина обратился к главе государства.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что местные власти не решают проблему из-за нехватки средств. При этом причина недостатка денег зависит и от них.

«Местные власти стараются не принимать решения по повышению тарифов, потому что доходы граждан упали в период пандемии. Они сдерживают тарифы, и получается недофинансирование отрасли. Отсюда и несвоевременная замена труб», – пояснил глава государства.

Владимир Путин обещал дать поручение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину разобраться с проблемой в Пскове вместе с губернатором Псковской области.

Москва, Наталья Рязанова

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Путин Владимир,