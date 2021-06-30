Полиция возбудила уголовное дело после жалобы красноярской пенсионерки Путину

Полиция возбудила уголовное дело после жалобы президенту РФ красноярской пенсионерки Любови Шенделевой на телефонных мошенников. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Она пояснила, во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» женщина сообщила об угрозах со стороны неизвестных, которые пытались мошенническим путем похитить принадлежащие ей денежные средства.

«Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ», – сказала она.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности. Ход работы взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю», – уточнила Волк.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.06.21

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