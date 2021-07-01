«Такое бывает раз в 10 лет»: в Россию идет аномальная засуха

Центральная Россия в июле столкнется с засухой, которая бывает раз в десять лет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозу метеорологов, июль «ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет». При этом второй месяц лета обычно является самым влажным в году, отмечают они.

В регионе, как ожидается, выпадет не более 20-30% месячной нормы осадков (94 мм), а на северо-западе дождей может и вовсе не быть. Аналогичная ситуация складывалась в 2014, 2010, 2002, 1992 и в 1972 годах.

Температура в июле в среднем будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений, говорится в сообщении. Исключение – середина месяца, когда температурный фон опустится до нормы середины лета, однако с вероятностью 60-70% будет солнечно и сухо. В целом количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели макушки лета, отмечают синоптики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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