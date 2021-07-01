В каждой пятой квартире в России побывали грабители во время отпуска хозяев

Квартиры более 20% россиян были ограблены, пока владельцы были в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности». В опросе приняли участие 1,2 тыс. совершеннолетних россиян. Респонденты могли отметить сразу несколько ответов.

48% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с проблемами с имуществом во время длительного отпуска, то же касается и их родственников и друзей. Каждый третий (34%) пожаловался, что во время отпуска или длительного отсутствия их затапливали соседи сверху.

«22% подверглись взлому с ограблением, а еще 17% вспомнили о незаконном проникновении третьих лиц в их жилье, которое, к счастью, закончилось лишь испугом. 8% респондентов рассказали, что за время отпуска в их квартире (или доме) случился пожар, а у 3% – утечка газа», – передает результаты опроса РИА «Новости».

В случае, если необходимо уехать надолго, 61% россиян просят друзей, родственников и даже соседей проверять квартиру или дом во время их отсутствия. При этом консьержам в многоквартирных домах особого доверия у них нет. Лишь 4% респондентов считают, что его наличие в доме защитит их жилье.

Примечательно, что россияне не доверяют и охранным комплексам. 31% опрошенных признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.21

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