Ректор ВШЭ оставил свой пост

Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) с момента ее создания 64-летний Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Он станет научным руководителем ВШЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза. Кто станет новым ректором Высшей школы экономики, пока неизвестно.

Кузьминов сменил на новой должности бывшего министра экономики, сооснователя ВШЭ 87-летнего Евгения Ясина. По сведениям РБК, Ясин попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Он будет назначен почетным научным руководителем ВШЭ.

Кузьминов возглавлял вуз на протяжении 28 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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