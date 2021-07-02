В России увеличили прожиточный минимум на 2022 год

С 1 января 2022 года прожиточный минимум на душу населения в России установлен в размере 11 950 рублей. Это на 297 рублей больше по сравнению с нормативом, который действует в текущем году. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров – 10 277 рублей. Новый норматив будет действовать по 31 декабря 2022 года.

В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля и для пенсионеров – 10 022 рубля.

Надо отметить, что с начала этого года федеральный прожиточный минимум рассчитывается не на основе потребительской корзины, а по медианному среднедушевому доходу за предыдущий год (уровню, доходы выше и ниже которого имеют по 50% населения страны). Сейчас это соотношение составляет 44,2%.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Их величины используются в том числе для расчета социальных пособий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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