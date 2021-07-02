На новую систему ухода за пожилыми в России требуется от 300 млрд рублей в год

Минтруд оценил новую программу долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Ежегодные расходы на систему в масштабах страны к 2030 году могут составить от 330 до 700 млрд рублей. При этом источник финансирования этой самой крупной инициативы в социальной сфере за очень долгий период пока не определен, пишет «Коммерсант».

Создание системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта «Демография», Минтруд обсуждает ее конструкцию при участии Минздрава, Минфина, Минэкономики и Агентства стратегических инициатив с 2018 года. Программа подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки.

Главный вопрос, который стоит перед правительством, – финансирование. Рассматривалась возможность сделать систему частью структуры социального страхования, или ввести дополнительный страховой тариф в рамках уже существующего. Оба эти варианта выглядят нереалистичными из-за масштаба предполагаемых расходов, рассказал источник в кабмине.

Пока Минтруду не удалось согласовать проект системы с Минфином именно из-за ее стоимости. «Чтобы профинансировать этот вариант долговременного ухода, необходимо или создавать постоянную федеральную программу с финансированием из бюджета по аналогии, например, с ФЗ «14 высокозатратных нозологий», или вводить новый тариф соцвзносов для бизнеса – не менее 1,5-2%. К этому пока никто не готов»,– отмечает собеседник издания.

По примерным подсчетам, ежегодные расходы на систему в масштабах страны к 2030 году могут составить от 500 до 700 млрд рублей. В Минтруде предполагают более низкие траты: в пределах 330 млрд руб. Число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов – до 1,9 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.21

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