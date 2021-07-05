Кинорежиссер Владимир Меньшов умер от последствий Covid-19

Актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия от перенесенного коронавируса, сообщили на «Мосфильме».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни… Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера», – говорится в сообщении на сайте кинокомпании.

Дата и время прощания пока не уточняются.

О болезни кинорежиссера стало известно в конце июня. В партии «Справедливая Россия» отметили, что он переносит болезнь в легкой форме, и готовились выдвинуть его на выборах в Госдуму.

Владимир Меньшов был народным артистом и заслуженным деятелем искусств РСФСР. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, получил «Оскар» и Госпремию СССР за свой фильм «Москва слезам не верит».

Владимир Меньшов был выпускником актерского факультета школы-студии МХАТ и сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении. Сам писал сценарии и ставил фильмы, выступал продюсером. Самые известные его картины: «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш», «Ночной дозор», «Легенда №17».

Москва, Наталья Рязанова

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