Каждый десятый россиянин готов сменить работу в случае принуждения к прививке от ковида

Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса. Исследование с участием более 1,7 тысячи респондентов провел сервис Зарплата.ру.

«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного 25-28 июня во всех регионах страны.

Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу, если работодатель будет принуждать их сделать прививку. При этом большинство отказников среди причин называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки.

24% опрошенных пугают побочные эффекты от введения препарата, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что вакцина не защищает от риска заболеть, 9% говорят о том, что срок ее действия слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся заболеть и уверены, что справятся сами, а 1% хотят поставить прививку препаратом иностранного производства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.07.21

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