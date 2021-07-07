Генеральная прокуратура России откроет подразделение в Страсбурге

Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов.

Открытие подразделения в Страсбурге позволит Генпрокуратуре представлять Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека, пояснил Краснов на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.

По словам главы надзорного ведомства, это «обеспечит еще более тесные контакты с Советом Европы и, с учетом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.07.21

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