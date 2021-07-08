Каждый второй работник в России хочет остаться на удаленке

Каждый второй дистанционный сотрудник в России не хочет возвращаться к прежнему режиму работы. Многие подметили, что нагрузка на удаленке выросла, но, несмотря на это, обратно в офис они не хотят.

Более половины россиян, переведенных ранее на удаленный формат работы из-за пандемии коронавируса (54%), предпочли бы работать из дома после нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в результатах опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на удаленку мечтают 34%. В то же время каждый третий респондент, работающий дистанционно (35%), хотел бы вернуться в офис.

Треть опрошенных считают, что их нагрузка с переходом на дистанционную занятость выросла. У 38% объемы работы не изменились.

Опрос был проведен с 23 июня по 7 июля среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих удаленно из-за коронавируса, в 261 населенном пункте, во всех федеральных округах. Также в исследовании приняли участие возвратившиеся с дистанционного режима работы 1000 человек, в 243 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.07.21

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