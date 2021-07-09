В России хотят отменить разрешение на временное проживание

В России могут отменить разрешение на временное проживание иностранных граждан. Такая инициатива содержится в законопроекте, подготовленном Министерством внутренних дел.

В полиции предлагают установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно), следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если иностранец получил разрешение, то он может сменить цель пребывания, не покидая при этом территорию России.

Кроме того, в МВД хотят создать несколько реестров. В первый включат данные о недобросовестных приглашающих лицах – физических и юридических. Другие два, которые создадут в целях регулирования трудовой миграции, будут содержать информацию об иностранных работниках и работодателях, принимающих на работу мигрантов.

Старт реформе миграционного законодательства в марте прошлого года дал президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он поручил правительству, МВД, МИД, ФСБ и Минюсту совместно с администрацией президента скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.21

Новый мэр Кургана Ситникова рассказала, что любит произведения Булгакова и не подпинывает подчинённых. / Угроза остается: на юге Челябинской области продолжают борьбу с лесным пожарами. / «Я однозначно пойду!» – митрополит Евгений о несогласованном крестном ходе на Царские дни. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»