Больше трети жителей России не пьют алкоголь

Более трети россиян завили об отказе от алкогольных напитков. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. 38% респондентов завили, что совсем не употребляют алкогольных напитков. Чаще всего это люди в возрасте старше 60 лет. Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц.

14% пьют спиртное раз в месяц, среди них – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 18% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, и чаще всего это респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных соответственно.

Что касается алкогольных напитков, чаще всего россияне пьют пиво – еженедельно (7%) или один-два раза в месяц (16%). Следующими по популярности идут вина обычные и игристые, их употребляют реже, чем раз в месяц (24%), как и крепкий алкоголь (18%). Алкогольные коктейли не популярны среди россиян: 91% опрошенных заявили, что совсем их не пьют.

За последние три года значительно выросла доля тех, кто уверен, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей – с 55% в 2018 году до 81% в 2021 году. Самым «безвредным» напитком опрошенные называют вино.

Москва, Зоя Осколкова

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