В России вступило в силу новое правило о записи в школу

С 13 июля в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы. Теперь братьев и сестер из одной семьи должны зачислять в одно учебное учреждение.

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», – говорится в законе.

Ранее формировка создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь это условие было отменено. Соответствующие поправки были внесены в Семейный кодекс РФ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.21

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