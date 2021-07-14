Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с Covid-19

Актер и певец Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в больницу в Санкт-Петербурге, сообщили в Театре им. Ленсовета. Артист отрицает, что попал в больницу.

«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», – цитирует представителя театра ТАСС. У 71-летнего артиста легкая форма, но он уже два дня находится под наблюдением врачей, добавили в театре.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» уточнил, что Боярского доставили в Боткинскую больницу и артист чувствует себя нормально.

Сам Михаил Боярский опроверг свою госпитализацию.

«У вас неверные сведения», – сказал артист в разговоре с телеканалом «Звезда».

Напомним, в феврале Михаил Боярский уже попадал в больницу с жалобами на жар и слабость. За 10 дней до этого он сделал прививку от коронавируса.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.07.21

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