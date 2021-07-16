Россиянам дали 90 дней на обмен паспортов по возрасту

Правительство РФ продлило срок действия паспортов, которые подлежат обмену в связи с возрастом владельца. Достигшие 20 или 45 лет россияне смогут пользоваться документом еще 90 дней, пока не получат новый.

Согласно закону, пока оформляют новый паспорт (10-30 дней), гражданин получает временное удостоверение личности. С этим документом нельзя зарегистрироваться на портале госуслуг или взять кредит.

«Теперь паспорта граждан будут оставаться действительными до оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения возраста. Еще одна новация – продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней», – рассказали в пресс-службе кабмина.

Новые правила вступят в силу после опубликования постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, с 1 июля 2022 года россияне смогут оформить за 5 рабочих дней, даже если подали заявление по месту пребывания, а не жительства. Сейчас паспорт можно оформить за 10 дней по месту жительства, и за 30 дней по месту пребывания.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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