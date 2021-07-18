МВД прорабатывает внедрение экспресс-тестов на алкоголь для водителей

МВД России продолжает работу над внедрением новой системы тестирования водителей на алкогольное опьянение. Работе ведется в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», который входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

«Прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», – цитирует представителя министерства ТАСС.

Отказавшихся от проверки на месте водителей и тех, кто будет не согласен с результатом, сотрудники МВД отправят на медицинское освидетельствование. Так же инспекторы поступят в случае, если заподозрят, что тест дал неверный результат.

Как сообщал «Новый День», МВД анонсировало внедрение экспресс-тестирования в конце 2019 года. В ноябре 2020 года стало известно, что для инспекторов ГИБДД одобрили использование новых приборов для быстрого определения алкогольного или наркотического опьянения у водителя.

Москва, Наталья Рязанова

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