МВД прорабатывает внедрение экспресс-тестов на алкоголь для водителей

МВД России продолжает работу над внедрением новой системы тестирования водителей на алкогольное опьянение. Работе ведется в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», который входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги».
«Прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», – цитирует представителя министерства ТАСС.
Отказавшихся от проверки на месте водителей и тех, кто будет не согласен с результатом, сотрудники МВД отправят на медицинское освидетельствование. Так же инспекторы поступят в случае, если заподозрят, что тест дал неверный результат.
Как сообщал «Новый День», МВД анонсировало внедрение экспресс-тестирования в конце 2019 года. В ноябре 2020 года стало известно, что для инспекторов ГИБДД одобрили использование новых приборов для быстрого определения алкогольного или наркотического опьянения у водителя.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 18.07.21
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