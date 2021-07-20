Россияне рассказали, для чего берут отгулы

Работающие жители России рассказали о главных причинах, по которым они отпрашиваются с работы. Исследование провел сервис «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Россияне могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос, для чего они берут отгулы. 44% опрошенных отметили, что чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача.

22% респондентов берут отгулы для присмотра за детьми, а каждый пятый – из-за плохого самочувствия, передает RT. Еще 18% россиян могут пропустить работу из-за вызова мастера или в ожидании срочной доставки.

Кроме того, каждый шестой может попросить об отгуле на целый день, если проспал с утра. 9% отпрашивались из-за внезапного визита родственников. 6% участников исследования способны пропустить работу из-за хорошей погоды.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.21

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