Путин предложил продлять службу маршалам и генералам

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличивать срок службы для генералов армии, маршалов РФ и адмиралов флота. Глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Предельный возраст пребывания на военной службе равен 65 годам. Но с высшими военными и флотскими чинами может быть заключен контракт еще на пять лет, то есть пока они не достигнут возраста 70 лет.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», – говорится в пояснительной записке. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

В случае принятия закона президент сможет продлевать срок службы для генералов и адмиралов по своему усмотрению.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.07.21

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