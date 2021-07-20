ФСБ утвердит список несекретных сведений, запрещенных к разглашению другим странам

Федеральная служба безопасности готовит список сведений, которые не относятся к государственной тайне, но при разглашении могут навредить интересам России. Такие данные будут запрещены для передачи иностранных государствам.

Проект приказа директора ФСБ был опубликован на официальном портале правовой информации. «Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», – говорится в документе.

Полный список таких сведений включает 61 пункт. В перечень входят данные об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии.

Особое внимание уделено защите информации об отечественной космической программе. В частности, в список включены практически любые данные, касающиеся деятельности «Роскосмоса». Речь идет об информации о финансовом состоянии и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития этой госкорпорации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.21

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