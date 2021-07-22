Названы главные страхи россиян: на первом месте – обязательная вакцинация

Жители России во втором квартале текущего года больше всего боялись обязательной вакцинации от коронавируса и третьей волны пандемии. В числе главных страхов россиян также оказались тревоги, связанные с погодными катаклизмами, инфляцией и ростом цен. Об этом говорится в исследовании «Национальный индекс тревожностей», подготовленном Компанией развития общественных связей (КРОС), данные которого приводит газета «Коммерсантъ».

В топ-10 фобий также вошли телефонное и банковское мошенничество, нападения клещей, неопределенность с отпуском, вспышка «черной плесени» в Индии, возможность признания физлица иностранным агентом и недостаточная безопасность детей в школах.

Как отмечают авторы индекса, по уровню значимости на первое место вышел страх, связанный с вакцинацией от Covid-19, а не боязнь инфекции и ее последствий.

«Граждан тревожили прямые или завуалированные угрозы работодателей об отстранении, лишении зарплат или премий, отпусков, возможность увольнения (несмотря на медотводы, противопоказания, наличие антител) в случае отказа от вакцинирования», – указали эксперты. По их мнению, недоверие населения к вакцинам говорит о недостатках разъяснительной работы.

«Национальный индекс тревожностей» рассчитывается ежеквартально и ранжирует страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в соцсетях. В первом квартале 2021 года население России больше всего опасалось роста цен на продовольствие, протестов и давления государства на социальные сети, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения оппозиционера Алексея Навального, обострения отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, а также продолжения пандемии, паводков и нашествия волков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

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