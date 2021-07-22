Жаркая погода ненадолго вернется в Центральную Россию

Пришедший в Центральную Россию на смену сильной жаре прохладный воздух задержится на несколько дней, после чего в регион вернется жаркая погода – столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня жителей центральной части России ждет похолодание: воздух окажется на 2-3 градуса прохладнее многолетних показателей, сообщает центр погоды «Фобос».

Похолодание принесет атмосферный фронт, который пройдет в ночь на субботу. Вслед за ним в регион пробьется полярный воздух. В пятницу в зоне атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди. В ночные часы столбики термометров опустятся до +9…+14°, а днем будет не выше +18…+23°.

Однако уже в воскресенье, благодаря антициклону, станет солнечно и сухо, и температуры повысятся до климатической нормы: +20…+25°.

В первой половине предстоящей недели Центральную Россию захватит обширный антициклон и станет еще теплее. В понедельник ожидается до +22…+27°, а уже в среду придет жара – воздух прогреется до +32°, что на семь градусов выше нормы.

Очередной жаркий период не будет длительным – к концу новой недели североатлантические циклоны принесут дожди с грозами, а зной отступит – температура опустится до +22…+27°.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

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