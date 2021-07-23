Москва стала самым популярным вариантом для жизни на пенсии

Москва возглавила писок городов, куда опрошенные россияне хотели бы переехать после выхода на пенсию. Столицу выбрали 16% опрошенных.

Участникам опроса предоставили множественный выбор мест, где они хотели бы встретить пенсию. Чаще всего респонденты называли Москву, Санкт-Петербург – 15%, Сочи – 12%, Краснодар – 6% и Калининград – 3%, передает ТАСС со ссылкой на исследования «Работа.ру» и «СберНПФ».

Никуда не планируют переезжать 64% респондентов, которые уже живут в Москве. Но 36% опрошенных москвичей не прочь встретить пенсию в Сочи. Перебраться в столицу мечтают 13% опрошенных из Волгограда, 8% респондентов из Нижнего Новгорода.

Почти половина (46%) участников опроса планируют переехать и жить на новом месте на сбережения. 34% рассчитывают жить на пенсию, 15% – за счет собственного бизнеса. 18% респондентов готовы ради переезда продать нынешнее жилье, а 11% планируют сдавать его и ли просить помощи у детей.

Опрос проведен в июле 2021 года среди 5 тыс. человек во всех регионах России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

Вышел на дорогу за помощью и попал под грузовик. Смертельное ДТП на трассе Тюмень – Омск. / В Севастополе решили смягчить ограничения для туристов. / В Югре грозы, на Ямале прохладно, а в Тюмени все еще жарко. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»