На Сочи надвигаются сильные дожди и грозы

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно прогнозу метеорологов, «в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза», говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендовано принять меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды и оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и непрочными конструкциями.

Напомним, что вечером 23 июля на Сочи обрушился залповый ливень. В результате вышли из берегов несколько рек в Адлеровском районе, был подтоплен участок федеральной трассы Джубга – Сочи. Не обошлось без погибших. Автомобиль Toyota при пересечении разлившейся реки Мацеста съехал с моста и оказался в воде. Машину унесло бурным потоком. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 26.07.21

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