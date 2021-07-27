«Еще рано прощаться с летом»: ждать ли жары в России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что в августе будут очень жаркие дни, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля – 1 августа.

По словам метеоролога, «если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни – около +30 градусов, и даже в конце августа» (цитата по РИА «Новости»). Поэтому, подчеркнул Вильфанд, преждевременно заявлять, что больше не будет жаркой погоды. «Еще рано провожать лето», – полагает он.

Специалист анонсировал, что 30 июля Гидрометцентр выпустит более точный прогноз погоды на август.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.07.21

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